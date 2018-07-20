قتيلان فلسطينيان في قصف إسرائيلي على حدود غزة

اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، قرب الشريط العازل في قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة سقوط قتيلين بقصف الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين صوب نقطة رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ما أسفر عن مقتل الفلسطينيين.

وأطلقت المدفعية الاسرائيلية كذلك قذائفها على نقاط رصد قرب مخيم العودة شرق جباليا وأخرى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتوافد المئات من الفلسطينيين منذ الصباح إلى مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث".

وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات للتشويش على القناصة الإسرائيليين المنتشرين على طول الحدود الشرقية للقطاع، فيما أطلق الجنود الإسرائليون النار على المتظاهرين في مخيم العودة شرق خان يونس ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.

المصدر: RT + وكالات