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كيف جزم فريق استكشاف تابوت الإسكندرية بأن أصحاب الجماجم كانوا من العسكر؟

أخبار العالم العربي

كيف جزم فريق استكشاف تابوت الإسكندرية بأن أصحاب الجماجم كانوا من العسكر؟
Ministry of Antiquities وزارة الآثار
تابوت الإسكندرية
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أكد أحد أعضاء الفريق الأثري المكلف برفع تابوت الإسكندرية الغامض اليوم الجمعة، أن الجماجم التي عثر عليها داخل التابوت تعود لعسكريين أشداء عاشوا في مصر.

وأوضح أن الجماجم تظهر عليها علامات حدة ورجولة وشهامة أصحابها، مما يدل على أنهم كانوا عسكريين، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الجماجم إلى المعامل المختصة لإجراء الدراسات عليها ومعرفة هويتها.

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وصرح بأنه سيتم الحفر تحت التابوت لدخول معدات الرفع إلى أسفله لرفع باقي أجزائه ونقله.

وكانت أعمال اليوم الثاني لرفع تابوت الإسكندرية قد بدأت اليوم الجمعة، استعدادا لنقله إلى منطقة مصطفى كامل الأثرية.

المصدر: الشروق

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