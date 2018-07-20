المسلحون يصدرون بطاقات هوية شخصية شمالي سوريا

شرعت سلطات معارضة في شمال سوريا بإصدار بطاقات هوية جديدة بمساعدة تركيا في محاولة منها لتعزيز إدارتها لمنطقة لا تزال خارج سيطرة الرئيس بشار الأسد، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن عبد الرزاق عبد الرزاق وهو مسؤول في مجلس بلدية الباب قوله، إن كل المواد المستخدمة في إنتاج هذه الوثائق من تركيا.

وأضاف أنه جرى إطلاع الجانب التركي على كل البيانات الشخصية التي تم إدخالها ضمن العملية، مشيرا إلى أن بطاقة الهوية الشخصية المختومة بشعار المعارضة بالنسبة لكثير من السوريين الذين فقدوا كل وثائقهم خلال الحرب المستمرة منذ سبع سنوات تمثل خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية.

وقال مسؤول أمني تركي، إنه إلى جانب بطاقات الهوية بدأت أيضا عملية إصدار لوحات ترخيص للسيارات في منطقة درع الفرات وقال: "الهدف من ذلك هو تأمين المنطقة بالكامل. تبنى حياة اجتماعية منظمة هناك. وأولى الضروريات هو بطاقات الهوية".

وسعت سلطات المعارضة لتطوير إدارتها الخاصة في المنطقة بدعم من تركيا التي تساعد في أعمال إعادة البناء وتدريب قوة شرطة جديدة.

وأقامت تركيا منطقة عازلة فعليا على الأرض خلال عملية "درع الفرات" في 2016 بمنطقة "الباب" التي تمتد على مسافة 100 كيلومتر على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا

وتمكنت عملية "درع الفرات" من طرد تنظيم "داعش" بعيدا عن الحدود لكنها تسببت في الفصل بين منطقتين يغلب على سكانهما الأكراد في شمال سوريا حيث تشعر أنقرة بالقلق الشديد من تنامي النفوذ الكردي.

واتهمت الحكومة السورية تركيا بأن لها طموحات استعمارية في الشمال. وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على كامل البلاد.

المصدر: "رويترز"