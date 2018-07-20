// 26.06.2018 по тикету 15478
الدفاع الروسية: روسيا قدمت للولايات المتحدة مقترحات حول عودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان
Sputnik RUSSIA'S DEFENCE MINISTRY
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا قدمت للولايات المتحدة مقترحات حول تنظيم العمل لعودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان.
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي، إن "ما يساعد على تحقيق التقدم في هذا الاتجاه، هو الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي خلال قمة هلسنكي، والتي شهدت تقديم مقترحات محددة إلى الجانب الأمريكي حول تنظيم عملية عودة اللاجئين إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب".
يتبع..
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