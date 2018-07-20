 
مباشر

الدفاع الروسية: روسيا قدمت للولايات المتحدة مقترحات حول عودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: روسيا قدمت للولايات المتحدة مقترحات حول عودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان
Sputnik RUSSIA'S DEFENCE MINISTRY
رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjjx

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا قدمت للولايات المتحدة مقترحات حول تنظيم العمل لعودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي، إن "ما يساعد على تحقيق التقدم في هذا الاتجاه، هو الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي خلال قمة هلسنكي، والتي شهدت تقديم مقترحات محددة إلى الجانب الأمريكي حول تنظيم عملية عودة اللاجئين إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب".

يتبع..

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الصور الأولى لعملية الطعن في ألمانيا