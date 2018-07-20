الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

استعدت دولة الإمارات لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ بشكل لافت على كافة الأصعدة، وتجلى هذا التميز في مخاطبة الضيوف الكبار بلغتهم الأم في أكثر من مناسبة.

وبعد تغريدة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاحتفائية باللغة الصينية، ألقت وزيرة الشباب الإماراتية شما المزروعي كلمة بالمناسبة، باللغة الصينية بدت متقنة بدرجة تدعو إلى الدهشة والعجب.

المصدر: تويتر