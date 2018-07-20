// 26.06.2018 по тикету 15478
الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم
Reuters
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استعدت دولة الإمارات لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ بشكل لافت على كافة الأصعدة، وتجلى هذا التميز في مخاطبة الضيوف الكبار بلغتهم الأم في أكثر من مناسبة.
وبعد تغريدة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاحتفائية باللغة الصينية، ألقت وزيرة الشباب الإماراتية شما المزروعي كلمة بالمناسبة، باللغة الصينية بدت متقنة بدرجة تدعو إلى الدهشة والعجب.
وزيرة الشباب #شما_المزروعي تلقي كلمة باللغة الصينية، بمناسبة استقبال دولة الإمارات للرئيس الصيني.#الأسبوع_الإماراتي_الصيني#الإمارات_اليومpic.twitter.com/5rAbywdCen— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 19 июля 2018 г.
المصدر: تويتر
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