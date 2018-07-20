 
مباشر

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

أخبار العالم العربي

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjhf

استعدت دولة الإمارات لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ بشكل لافت على كافة الأصعدة، وتجلى هذا التميز في مخاطبة الضيوف الكبار بلغتهم الأم في أكثر من مناسبة.

وبعد تغريدة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاحتفائية باللغة الصينية، ألقت وزيرة الشباب الإماراتية شما المزروعي كلمة بالمناسبة، باللغة الصينية بدت متقنة بدرجة تدعو إلى الدهشة والعجب.

المصدر: تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. تجارب صاروخ سارمات الروسي الذي يصفه الغرب بالشيطان