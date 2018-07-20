// 26.06.2018 по тикету 15478
ماذا أراد الأردني الذي ألقى بنفسه من شرفة مجلس النواب؟
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استمع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إلى مطالب مواطن أردني، حاول إلقاء نفسه من شرفة مجلس النواب أثناء انعقاد المجلس، مطالبا لقاء الرزاز.
وبحسب موقع "عمون" الأردني، جلس الرزاز مع المواطن لدقائق في أحد مكاتب مجلس النواب مستمعا لشكواه، بعد أن أثار ضجة خلال تصويت مجلس النواب على الثقة بحكومة الرزاز.
واشتكى المواطن الذي عمل سابقا في شركة الكهرباء، فصله من وظيفته وأوضاعه المادية المتدهورة.
المصدر: عمون
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