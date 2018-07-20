عودة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين إلى بلدة قارّة في القلمون

عاد حوالي 150 لاجئ سوري من لبنان إلى بلدة قارة في ريف دمشق، مع توقع عودة 1500 لاجئ إضافيين في الساعات المقبلة، حسب مسؤول محلي في قارة.

وقال المسؤول للصحفيين الخميس: "عاد مؤخرا 150 لاجئا سوريا من لبنان إلى ديارهم في بلدة قارة، ومن المتوقع عودة 1500 لاجئ آخرين قريبا.. ويجري حاليا الإعداد لعودتهم، حيث عاش قبل الحرب هنا نحو 20 ألف شخص".

وتابع المسؤول أن الفرق الطبية والمختصة قامت بتوفير وتقديم جميع المساعدات الإنسانية اللازمة ووسائل النقل الضرورية لاستقبال اللاجئين على الحدود السورية اللبنانية.

وأشار إلى وجود الكثير من الأطفال حديثي الولادة بين اللاجئين، ولدوا في الأراضي اللبنانية وقامت الجهات السورية المختصة في الحال بتوفير الأوراق الثبوتية اللازمة لهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأربعاء عن افتتاح مركز خاص في سوريا لاستقبال اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم ومساعدتهم في العودة إلى قراهم وبلداتهم.

المصدر: نوفوستي