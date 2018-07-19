الرئيس الصيني: الإمارات نموذج مثالي للعالم العربي

اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الإمارات العربية المتحدة نموذج مثالي للتنمية والازدهار في العالم العربي وتلعب دورا إيجابيا في صيانة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس الصيني في كلمة له لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي: "ظلت الصين والإمارات تتعاملان مع بعضهما البعض بالاحترام والمساواة وشهدت العلاقات الثنائية تطورا كبيرا وحقق التعاون العملي في كافة المجالات إنجازات مثمرة".

وأضاف أن الجانب الصيني يولي اهتماما بالغا لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الإماراتية ويحرص على العمل سويا مع الجانب الإماراتي على مواصلة توسيع وتعميق التعاون المتبادل المنفعة بين البلدين في كافة المجالات في إطار بناء "الحزام والطريق" بما يرتقي بالعلاقات الصينية الإماراتية إلى مستويات أعلى.

من جهته قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، إن "دولة الإمارات استقبلت بكل الترحيب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين"، معتبرا أنها زيارة تاريخية.

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المصدر: وام