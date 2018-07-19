وصول 10 حافلات تقلّ سكانا من الفوعة وكفريا بعد ما احتجزهم مسلحون

أفادت مراسلتنا في سوريا بوصول 10 حافلات من الدفعة الرابعة والأخيرة تقل سكانا من بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، إلى معبر العيس بعد احتجازها لساعات من قبل المجموعات المسلحة.

وأوضحت المراسلة أن الحافلات الأخيرة المتبقية ستصل تباعا إلى المعبر الواقع في ريف حلب بعد مفاوضات أفضت إلى إكمال تنفيذ الاتفاق.

واحتجز مسلحون في محافظة إدلب في وقت سابق من اليوم، الدفعة الأخيرة المكونة من 18 حافلة تقل أهالي الفوعة وكفريا، وطالبوا بتسليمهم محتجزين آخرين بدلا عن، الذين رفضوا التوجه إلى إدلب.

إقرأ المزيد

وبحسب المعلومات التي وردت من أهالي الفوعة وكفريا أثناء احتجازهم بالقرب من معبر العيس، فإن 700 معتقل من بين الـ 1500 الذين خرجوا بموجب اتفاق التبادل مع أهالي البلدتين، أرادوا البقاء في مناطق سيطرة الحكومة وعدم التوجه إلى إدلب، لذلك طالبت "هيئة تحرير الشام" المعنية بالاتفاق، عوضا عنهم، إطلاق سراح 700 آخرين.

المصدر: RT