أحدث حصيلة لضحايا ومعتقلي التظاهرات في جنوب العراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة وطنية)، اليوم عن أحدث حصيلة لقتلى وجرحى التظاهرات الحالية في جنوب البلاد، وكذلك عدد المعتقلين خلالها.

وذكرت المفوضية في بيان أنه من خلال فرق تقصي الحقائق الخاصة بها، وثقت وفاة 12 متظاهرا من المدنيين وإصابة 571 شخصا (195 من المدنيين و371 من القوات الأمنية)، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بـ 47 مبنى بعضها تابع للحكومة وأخرى عائدة لمقرات أحزاب إضافة إلى مبان سكنية.

ووثقت المفوضية اعتقال 302 من المتظاهرين، منهم من اعتقل بدون مذكرات قبض أو في اعتقالات عشوائية، مؤكدة متابعتها بشكل يومي لأوضاع وقضايا المعتقلين مع السلطات القضائية والأمنية للمساهمة في إكمال أوراقهم الثبوتية وضمان حقوقهم بإطلاق سراحهم بشكل عاجل.

من جهته قال نائب رئيس المفوضية علي الميزر الشمري في بيان اطلعت عليه RT، إن "فرق المفوضية أشارت إلى الكثير من حالات العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين رغم مطالبات مفوضية حقوق الإنسان باحتواء الأزمة"، متحدثا عن إطلاق النار على المتظاهرين العزل واعتقالهم.

واعتبر الشمري أن "قطع الحكومة العراقية لخدمة الإنترنت التي يستفيد منها الملايين من أبناء الشعب"، أثر كثيرا على الجانب الاقتصادي لكثير من المؤسسات الخدمية والمصرفية وتسبب بتقييد للحريات العامة.

المصدر: RT