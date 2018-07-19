العبادي يشكل خلية أزمة ويصدر 14 أمرا بخصوص ذي قار

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته تقف مع المطالب الحقة للمتظاهرين، معلنا تشكيل خلية أزمة لتلبيتها.

وجاء ذلك خلال لقاء العبادي اليوم، بشيوخ ووجهاء محافظة ذي قار، إحدى محافظات جنوب البلاد، وأعضاء الحكومة المحلية في المحافظة، للاستماع لمطالب المحافظة بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، وفق بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف البيان أن العبادي رحب بالوفد وقدم شكره لأهالي ذي قار لـ "سلمية التظاهرات"، مبينا أن "الحكومة حريصة على حل مشاكلها وأن مهمة خلية الأزمة ستكون رفع وتذليل العقبات لتقديم الخدمات وفرص العمل".

وأضاف: لدينا مشاريع قصيرة المدى آنية لتحسين الكهرباء والماء والصحة والتعليم والبلديات وهناك أيضا مشاريع متوسطة المدى تحتاج إلى تعاقد وهناك مشاريع طويلة المدى واستراتيجية.

وتابع البيان أن العبادي استمع لمطالب محافظة ذي قار ووجه بما يلي:

1- إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في محافظة ذي قار وتتكلف وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة والمثبتة في وزارة المالية . 2- دفع حصة المحافظة من البترودولار . 3- يعاد احتساب حصة محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية بموجب النسبة السكانية للمحافظة وتتولى وزارة الكهرباء العمل على تجهيز المحافظة بمحطات كهرباء متنقلة بأسرع وقت ممكن. 4- تكلف وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لإكمال جسر النصر (الناصرية -بغداد) وطريق "الفجر - آل بدير" وطريق "السماوة - الناصرية" الدولي (المقطع السادس) مع إعادة تأهيل جسر الناصرية الكونكريتي. 5- العمل على إعادة الأفواج الأمنية الخاصة بمحافظة ذي قار وتكليف قيادة العمليات المشتركة بذلك لضمان حماية أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 6- المباشرة الفورية بإكمال ماء الإصلاح وحل الإشكال القائم. 7- تقدم وزارة الصناعة والمعادن خطة تفصيلية لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة لغرض معالجة نواقصها وحل إشكالات المدينة الصناعية في الناصرية بما يوفر آلاف الفرص من العمل المستدام. 8- توفير التمويل اللازم لمشروع مجاري الشبكة في الناصرية والشطرة ومشروع ماء الناصرية رقم (1) /المرحلة الثانية وكذلك محطات المعالجة. 9- إطلاق تمويل مناسب لدوائر الصحة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وإيجاد حل سريع لإكمال المستشفى التركي ومستشفى الحوراء في الشطرة. 10- يتولى محافظ ذي قار تسمية خلية الأزمة خلال 24 ساعة للتواصل مع غرفة العمليات التابعة لخلية الأزمة الخدمية والأمنية، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء والتواصل مع وجهاء المحافظة لإيصال الاحتياجات بشكل مستمر. 11- دراسة تأجيل تسديد قروض المزارعين لمدة سنتين بحسب خصوصية المشاريع التي تضررت نتيجة لظروف مناخية أو ظروف ذات صلة بطبيعة النشاط أو بإعفاء تلك القروض من الفوائد. 12- حسم الإشكالات القائمة حول مشروع الملعب الأولمبي في الناصرية. 13- ضمان الحصة المائية من نهري دجلة والفرات. 14- تمويل المشاريع التي حققت نسب إنجاز متقدمة لبناء المدارس.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء