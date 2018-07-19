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ممثل روسيا لدى فلسطين: "صفقة القرن" يجب أن تبنى على الشرعية الدولية

أخبار العالم العربي

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قال ممثل روسيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أيدار أغانين، إن روسيا تنطلق فيما يخص ما يسمى بـ"صفقة القرن" من أن الحل والتفاوض يجب أن يستندا إلى الشرعية الدولية.

وأكد أغانين أنه وفقا للقرار الأممي 2334 حول الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، فإن أي خطوات أحادية الجانب تعتبر سلبية ومرفوضة من الجانب الروسي، مشيرا إلى أن مسائل الاستيطان والحدود يجب أن تحل ضمن التسوية النهائية.

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وتابع: "ومن أجل ذلك يجب على جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات والبدء بحوار مباشر لبحث كافة المواضيع التي ستكون ضمن الحل النهائي.

المصدر: RT

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