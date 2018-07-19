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حكومة الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب الأردني

أخبار العالم العربي

حكومة الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب الأردني
Reuters Muhammad Hamed
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أفادت مراسلتنا في عمّان بأن حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز حصلت على ثقة مجلس النواب.

ومنح مجلس النواب الأردني (البرلمان) الثقة لحكومة الرزاز بأغلبية 79صوتا من أصل 130 نائبا، فيما حجب 42 نائبا الثقة، وامتنع نائبان عن التصويت، وتغيب 6 نواب عن جلسة التصويت.

وشهدت الجلسات النيابية مناقشات حادة على مدى 5 أيام للبيان الوزاري الذي تقدم به الرزاز لنيل الثقة من المجلس النواب.

..يتبع

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