الخارجية الأمريكية تعلق على مظاهرات العراق

أكدت الخارجية الأمريكية في تعليقها على المظاهرات المستمرة في العراق، دعم واشنطن لحق العراقيين في التظاهر السلمي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفي لها، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "نحن ندعم حق الناس في التظاهر السلمي"، مضيفة: "بالطبع، نفهم أن حالات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود هي أمور مزعجة بالنسبة للناس".

وتابعت ناورت أن "الحكومة العراقية قد قالت إنها حريصة على حق المواطنين في التظاهر، وأكدت عزمها على فعل المزيد لمعالجة مشاكل المحتجين، بما في ذلك النقص في الخدمات والكهرباء والفرص الاقتصادية أيضا".

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وأشارت إلى أن لدى الولايات المتحدة "علاقات رائعة" مع الحكومة العراقية.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات في العراق تستمر لأكثر من أسبوع. وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حكومته وجهت قوات الأمن بسلامة المواطنين والممتلكات، وطالب المتظاهرين بالتعاون مع السلطات لكشف المندسين داخل الاحتجاجات.

المصدر: RT