 
مباشر

الخارجية الأمريكية تعلق على مظاهرات العراق

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية تعلق على مظاهرات العراق
AFP Mandel Ngan
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjf0

أكدت الخارجية الأمريكية في تعليقها على المظاهرات المستمرة في العراق، دعم واشنطن لحق العراقيين في التظاهر السلمي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفي لها، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "نحن ندعم حق الناس في التظاهر السلمي"، مضيفة: "بالطبع، نفهم أن حالات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود هي أمور مزعجة بالنسبة للناس".

وتابعت ناورت أن "الحكومة العراقية قد قالت إنها حريصة على حق المواطنين في التظاهر، وأكدت عزمها على فعل المزيد لمعالجة مشاكل المحتجين، بما في ذلك النقص في الخدمات والكهرباء والفرص الاقتصادية أيضا".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي العبادي: وجهنا بضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات وبتلبية ما يمكن

وأشارت إلى أن لدى الولايات المتحدة "علاقات رائعة" مع الحكومة العراقية.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات في العراق تستمر لأكثر من أسبوع. وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حكومته وجهت قوات الأمن بسلامة المواطنين والممتلكات، وطالب المتظاهرين بالتعاون مع السلطات لكشف المندسين داخل الاحتجاجات.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السر في المبيدات.. فيديو يكشف حقيقة ماكدونالدز