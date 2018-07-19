دخول 10 حافلات إلى ريف القنيطرة الجنوبي لبدء نقل المسلحين إلى شمال سوريا

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء بأن 10 حافلات دخلت قرية أم باطنة بريف القنيطرة الجنوبي لبدء نقل المسلحين إلى شمال سوريا.

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ومن المقر نقل المسلحين من محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا إلى محافظة إدلب شمالي البلاد وفقا للاتفاق بين السلطات السورية والمسلحين، الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية.

وينص الاتفاق على تسوية أوضاع المسلحين الراغبين في البقاء جنوب غربي سوريا وخروج الرافضين للتسوية إلى إدلب، مع تسليمهم سلاحهم الثقيل والمتوسط للجيش السوري.

المصدر: سانا