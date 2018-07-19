الاتحاد الأوروبي قلق لقانون "يهودية الدولة"

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه لقانون إسرائيلي جديد يمنح اليهود حقا حصريا في تقرير مصير إسرائيل، وينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية، مشيرا إلى أن ذلك سيعقد حل الدولتين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية فيديريكا موغيريني قولها: "نحن قلقون وعبرنا عن قلقنا وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية بهذا الصدد".

وأضافت: "كنا واضحين جدا في ما يتعلق بحل الدولتين، ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدما ويتعين تجنب أي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة قائمة".

وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة اليهودية الذي ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، كما يسقط القانون عن اللغة العربية الصفة الرسمية ويجعها لغة "لها مكانة خاصة".

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ويأتي القانون عقب أشهر من الجدل السياسي وفور اعتماده، قام النواب العرب خلال جلسة إقراره في الكنيست بتمزيق النسخ الورقية من مشروعه وغادروا القاعة احتجاجا عليه.

واعتبر نواب القائمة المشتركة قانون القومية، أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، حيث أنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.

وقالت القائمة المشتركة: "إذا كانت إسرائيل تعرّف نفسها حتى الآن كدولة "يهودية وديمقراطية"، فإن هذا القانون جاء لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد "دولة يهودية غير ديمقراطية".

وأضاف البيان: "لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكد التفوق العرقي لليهود كأفراد وشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة، لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية".

المصدر: وكالات