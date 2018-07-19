ظريف لواشنطن: سلاحكم لم يمنع 15 سعوديا من قتل 9 آلاف شخص في الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن نصف مبيعات السلاح الأمريكي تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط في حين أن الجزء الأكبر من هذه الأسلحة يذهب لدول لها دور في جرائم الحرب بالمنطقة.

وكتب ظريف على تويتر: "الولايات المتحدة تزعزع استقرار العالم بتصديرها للأسلحة، وتستنزف ميزانية يمكن إنفاقها على غد أكثر إشراقا، لكن أذرعها لا تستطيع حتى تأمين مواطنيها".

وأضاف: "35٪ من الإنفاق العسكري العالمي لم يمنع 15 سعوديا من قتل وجرح أكثر من 9000 أمريكي في الحادي عشر من أيلول 2001".

واستند ظريف في تعليقه إلى التقرير الأخير لـ"مركز أبحاث السلام في ستوكهولم" حول صادرات السلاح الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا، منتقدا الضجيج الإعلامي الذي تثيره الدول الغربية ضد إيران واتهامها بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.

كما كتب ظريف أن "الولايات المتحدة تضخ نصف صادرات أسلحتها إلى منطقتنا، وأن الجزء الأكبر من هذه الأسلحة يقع في أيدي زعماء دول مغامرة وعديمة التجربة ولها دورها في جرائم الحرب".

US destabilizes the world with arms exports, draining budgets that could be used for a brighter future. Yet its arms can't even secure its citizens: 35% of global military spending failed to stop 15 Saudis from murdering & injuring >9000 Americans on 9/11. https://t.co/cwfjx5Y7SY — Javad Zarif (@JZarif) 19 июля 2018 г.

المصدر: وكالات