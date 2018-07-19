 
مباشر

ظريف لواشنطن: سلاحكم لم يمنع 15 سعوديا من قتل 9 آلاف شخص في الولايات المتحدة

أخبار العالم العربي

ظريف لواشنطن: سلاحكم لم يمنع 15 سعوديا من قتل 9 آلاف شخص في الولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjct

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن نصف مبيعات السلاح الأمريكي تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط في حين أن الجزء الأكبر من هذه الأسلحة يذهب لدول لها دور في جرائم الحرب بالمنطقة.

وكتب ظريف على تويتر: "الولايات المتحدة تزعزع استقرار العالم بتصديرها للأسلحة، وتستنزف ميزانية يمكن إنفاقها على غد أكثر إشراقا، لكن أذرعها لا تستطيع حتى تأمين مواطنيها".

وأضاف: "35٪ من الإنفاق العسكري العالمي لم يمنع 15 سعوديا من قتل وجرح أكثر من 9000 أمريكي في الحادي عشر من أيلول 2001".

واستند ظريف في تعليقه إلى التقرير الأخير لـ"مركز أبحاث السلام في ستوكهولم" حول صادرات السلاح الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا، منتقدا الضجيج الإعلامي الذي تثيره الدول الغربية ضد إيران واتهامها بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.

كما كتب ظريف أن "الولايات المتحدة تضخ نصف صادرات أسلحتها إلى منطقتنا، وأن الجزء الأكبر من هذه الأسلحة يقع في أيدي زعماء دول مغامرة وعديمة التجربة ولها دورها في جرائم الحرب".

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يريد السيسي من السودان؟ أبرز القضايا الخلافية بين القاهرة والخرطوم