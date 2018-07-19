مراسلنا: إصابة 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة

أصيب 4 شبان فلسطينيين، اليوم الخميس، أحدهم إصابته خطيرة في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي عبر طائرة حربية بدون طيار، شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرة المسيرة أطلقت صاروخين تجاه مجموعة من المواطنين شرق رفح، ونقل المصابون إلى المستشفى الأوروبي في غزة.

..يتبع