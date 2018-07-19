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السعودية.. الكشف عن هوية المرأة صاحبة مشاهد التعذيب الوحشي

أخبار العالم العربي

السعودية.. الكشف عن هوية المرأة صاحبة مشاهد التعذيب الوحشي
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كشف والد الطفلتين الرضيعتين التوأم، جوري وجود، اللتين تعرضتا للتعذيب من قبل والدتهما، أن طليقته تعمدت إيذاء الصغيرتين نكاية به.

 ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الأب وهو يحمل الجنسية اليمنية، أنه كان على اتصال بالأجهزة الأمنية حتى تم القبض على طليقته، مشيرا إلى أنها الآن رهن التحقق والاستجواب.

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وكشف والد الطفلتين أنه فوجئ بمقطع الفيديو المؤلم الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الرضيعتان اللتان لم يتجاوز عمرهما 7 أشهر، وهما تتعرضان لممارسات غاية في الفظاعة.

وأسر بأن طليقته صورت مشاهد التعذيب الوحشي، وأرسلتها إلى والدته في اليمن، ثم أرسلتها إليه ولآخرين من أفراد الأسرة.

الرجل وصف زوجته السابقة وأم طفلتيه الصغيرتين بأنها "عدوانية وذات سلوك جنوني"، وكان سبق أن اعتدت عليه بالضرب وأهانته مرارا، ما دفعه إلى الانفصال عنها بعد عام من الحياة المشتركة.

ولفت كذلك إلى ملابسات أخرى منها أن طليقته "كانت كثيرة الطلبات لمقابلة نفقات الطفلتين، ولم يتمكن من توفير المصروفات بسبب فصله من وظيفته، وانتهاء صلاحية إقامته".

وروى والد الرضيعتين الضحيتين أن طليقته، وهي يمنية من أم صومالية، هددته ذات مرة في اتصال هاتفي بـ"رميهما في الشارع" إذا لم يسارع إلى استلام جوري وجود، الأمر الذي دفعه إلى محاولة تهدئة روعها وامتصاص غضبها لكسب الوقت إلى حين استلامه للرضيعتين.

ورجح والد الرضيعتين أن تكون طليقته مصابة "باختلالات نفسية وعصبية"، مؤكدا ثقته في قضاء المملكة.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة السعودية عن مصدر مطلع في مستشفى النساء والولادة حيث تتلقى الرضيعتان العلاج والرعاية، أن حالة "جوري وجود" مستقرة، وأنهما مصابتان فقط بكدمات لم يكشف عن درجتها.

المصدر: عكاظ

// 26.06.2018 по тикету 15478

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