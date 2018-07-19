والد المذبوح: "ليس على المجنون حرج"

ناشد والد المواطنة اللبنانية منى المذبوح المصريين، مسامحة ابنته على الخطأ الذي ارتكبته بإساءتها للشعب المصري، ونشر مطلبه هذا في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف علي المذبوح في رسالة نصية بخط يده أرسلها عن طريق محاميه، أن ابنته تعاني من فصام الشخصية نتيجة إصابتها بمرض في المخ يؤثر على انفعالاتها قائلا: "ليس على المريض والمجنون حرج"، مشيرا إلى أن كرامة الشعب المصري محفوظة وأنه يدرك ما تتعرض له مصر من مؤامرات خارجية وإرهاب أسود.

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وطلب المذبوح من المصريين مسامحتها، مضيفا أنها صورت الفيديو بسبب غضبها من بعض المضايقات التي تعرضت لها في الشارع، ولكنها تعشق مصر وتزورها دائما، مطالبا بترحيلها إلى بلادها.

يذكر أن محكمة جنح مصر الجديدة قضت بحبس المتهمة منى المذبوح 8 سنوات بتهمة نشر فيديو مسيئ للشعب المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم ترحيلها إلى سجن النساء في القناطر الخيرية لقضاء العقوبة.

المصدر: اليوم السابع