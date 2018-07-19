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التلفزيون السوري يعلن الاتفاق على رحيل المسلحين عن القنيطرة إلى إدلب

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التلفزيون السوري يعلن الاتفاق على رحيل المسلحين عن القنيطرة إلى إدلب
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أفاد التلفزيون السوري بالتوصل لاتفاق بين الجيش السوري والمسلحين، ينص على خروج الزّمر التي رفضت التسوية في القنيطرة ورحيل عناصرها وذويهم إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين منهم بالبقاء.

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وأشار التلفزيون السوري إلى أن الاتفاق ينص على عودة الجيش السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011.

كما نقلت شبكة الإعلام الحربي عن تنسيقيات المسلحين، أنه تم التوصل لاتفاق بين الجيش والفصائل المسلحة بوساطة روسية، يقضي بدخول الجيش إلى كامل بلدات وقرى القنيطرة، وتسوية أوضاع المسلحين وخروج غير الراغبين منهم بالتسوية إلى الشمال السوري.

ويأتي الاتفاق بعد عدد من اتفاقات التسوية في المنطقة الجنوبية وذلك على وقع تقدم الجيش السوري خلال عمليته العسكرية لإنهاء الوجود الارهابي في محافظتي درعا والقنيطرة حيث حرر عددا من القرى والتلال الحاكمة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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