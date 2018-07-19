// 26.06.2018 по тикету 15478
واشنطن ترفض منح التأشيرة لوفد فلسطيني إلى الأمم المتحدة
Reuters Mike Segar
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ذكر سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أن واشنطن رفضت منح وفد فلسطيني تأشيرات الدخول الأمريكية لحضور اجتماع أممي في نيويورك لمراجعة أهداف التنمية المستدامة حتى 2030.
وقال السفير الفلسطيني في حديث للصحفيين على هامش اجتماع نيويورك: "لقد رفضت القنصلية الأمريكية منحهم التأشيرات، وبالطبع قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتعقيد الأمور"، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة.
يذكر أن السلطة الفلسطينية قررت تجميد الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين إثر قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس.
المصدر: afp.com
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