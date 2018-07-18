// 26.06.2018 по тикету 15478
ناشطون في الأنبار يستعدون لإطلاق تظاهرات على غرار احتجاجات الجنوب
Reuters
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قال ناشطون في محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، إنهم يستعدون لإطلاق تظاهرات في المحافظة على غرار الاحتجاجات الجارية في محافظات جنوب العراق.
وتحدث الناشطون لـRT بأن "التظاهرات قد تنطلق خلال الأسبوع المقبل، لكنهم أكدوا وجود مصاعب في ذلك، حيث حشدت الحكومة العراقية قواتها الأمنية وقوات من الحشد الشعبي في المحافظة".
وأضافوا أن "المطالب التي سيرفعونها تتعلق بالخدمات والتدهور الذي تُعانيه مؤسسات الدولة العراقية، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بعودة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المختفين قسرياً من أبناء المحافظة".
المصدر: RT
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