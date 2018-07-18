سفارة مصر لدى سوريا تنقذ عائلتين مصريتين من الغوطة الشرقية والحجر الأسود

تمكنت السلطات المصرية من إخراج عائلتين مصريتين من "الغوطة الشرقية" و"الحجر الأسود"، بحسب ما أفادت به السفارة المصرية لدى دمشق يوم الأربعاء.

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وصرح محمد ثروت سليم، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أن سفارة بلاده واصلت اتصالاتها والتنسيق مع السلطات السورية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطن المصري أحمد محمود محمد فرج موسى وأولاده، وزوجته السورية هبة الله القالش بعد إخراجهم من الغوطة الشرقية.

وأضاف أن السفارة ستقوم بتسفير المواطنين المذكورين إلى مصر على خطوط الطيران السورية يوم الخميس 19 يوليو، علما أن السفارة المصرية ساعدت في إخراج العائلة المذكورة من الغوطة الشرقية في نهاية شهر مايو الماضي.

إلى ذلك، قال القائم بالأعمال المصري إن السفارة قامت أيضا بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنة المصرية حمدية عبد الحكيم صديق وأبنائها، بعد خروجهم من منطقة الحجر الأسود، وستقوم بتسفيرهم إلى مصر على الطيران السورية الاثنين 30 يوليو 2018.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية