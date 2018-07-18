تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة ‏السيلفي الأخير للطفلين أمير نمرة ولؤي كحيل اللذين قتلا جراء استهداف الطيران الإسرائيلي منطقة الكتيبة بقطاع غزة يوم السبت 14 يوليو.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، مبنى الكتيبة قرب دوار أنصار غرب مدينة غزة ودمره بالكامل.

ونشرت الدفاع الإسرائيلية، مساء السبت، فيديو وثقت فيه لحظة استهداف المبنى وتدميره، مشيرة إلى أنها حذرت الأهالي في غزة من أنها ستدمر المبنى الذي ادعت بوجود نفق تحته تستخدمه حماس.

المصدر: وكالات