الحكومة المصرية تصدر إعلانا بشأن أسعار الكهرباء (فيديو)

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر،أنه لن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري.

وأشار الوزير المصري إلى أن الزيادة بأسعار الكهرباء تسير وفق جدول محدد فكل أول يوليو تتم الزيادة لمدة 5 سنوات وتبقى سنتين فقط.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم تركيب 5.7 ملايين عداد مسبق الدفع، موضحا أنه من المستحيل تغيير جميع العدادات القديمة خلال 4 سنوات فقط.

وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن العدادات مسبقة الدفع "الكارت" كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي أول من بادرا بتركيب هذه العدادات.

المصدر: وكالات