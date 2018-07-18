السيسي يرغب في تحقيق العدالة في مقتل الطالب الإيطالي ريجيني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية ماتيو سالفيني رغبته في تحقيق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان له، نشر في صفحته على موقع "فيسبوك"، أن السيسي أكد لسالفيني "توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة في تلك القضية".

وأشار السيسي إلى "حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار".

من جانبه، أشاد سالفيني بتعاون السلطات المصرية في قضية مقتل الطالب الإيطالي للتوصل للحقيقة والجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية كذلك أن السيسي بحث مع سالفيني "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد السيد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الأصعدة المختلفة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين".

وتبادل السيسي مع سالفيني الآراء حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر مستجدات الملف الليبي والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وتوافق الجانبان حول "مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائمة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي".

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كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الجهود المشتركة والتعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

يذكر، أن الطالب الإيطالي اختفى في مصر في يناير عام 2016، في ذكرى الثورة المصرية. ووجدت جثته وعليها آثار التعذيب في فبراير من العام ذاته.

المصدر: RT