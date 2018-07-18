السيسي يوضح تطورات قضية الطالب الإيطالي "ريجيني"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على توفر الإرادة السياسية القوية لتحقيق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكد السيسي على ضرورة الكشف عن الجناة بالتنسيق الكامل بين السلطات المختصة في مصر وإيطاليا، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد صرح في شهر يونيو الماضي، بأن الفحص الكامل للمحتوى المسترجع من تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة يوم 25 يناير 2016، أظهر عدم وجود فيديوهات أو صور متعلقة بالطالب الإيطالي جوليو ريجيني داخل أو قرب محطات مترو الأنفاق.

ووافق النائب العام، في شهر مايو الماضي، على منح النيابة الإيطالية نسخة من التسجيلات النهائية المسترجعة بالإضافة إلى بعض أوراق التحقيق الجديدة التي تحررت الأسابيع الماضية، وذلك ضمن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية مؤخرا حول خطف وقتل المواطن الايطالي جوليو ريجيني.

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية