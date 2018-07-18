رحيل "أسطورة سلاح الجو المصري" في حرب أكتوبر

نعى نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، فاروق أبو النصر عليش، الذي كان قائدا للواء الجوى رقم 205 في حرب أكتوبر 1973.

ويوصف الفقيد عليش بأنه القائد الجوي الوحيد، الذي شارك في حرب أكتوبر منذ الضربة الجوية الأولى وحتى نهاية الحرب.

وقال أقرباء لهذا القائد الجوي المصري في معرض نعيه إنه "أكبر طيار في القوات الجوية يشارك في الضربة الجوية، وأكبر رتبه تقوم بأكبر عدد من الطلعات الجوية، رغم أن رتبته تحتم عليه البقاء في مراكز القيادة، لكنه كان دائما في المقدمة يقود طياريه في عمليات القصف. رحمه الله وغفر له عما قدمه لمصر ولنا".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي