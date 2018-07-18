 
مباشر

مقتل ناشط إيراني شرق محافظة السليمانية العراقية

أخبار العالم العربي

مقتل ناشط إيراني شرق محافظة السليمانية العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj3z

عثر فجر اليوم الأربعاء على جثة ناشط سياسي من كردستان إيران، عند حدود قضاء بنجوين على بعد نحو مائة كيلومتر عن مدينة السليمانية بكردستان العراق.

ونقلت شبكة روداو الإعلامية عن قائممقام قضاء بنجوين زانا عبد الرحمن، أن "القوات الأمنية عثرت على جثة شخص من كردستان إيران، اسمه إقبال مورادي، في منطقة كَوري بنجوين".

وأشار عبد الرحمن إلى أن "الجثة كانت عليها آثار ثلاث طلقات"، مضيفا أن "القوات الأمنية بدأت بالتحقيقات اللازمة بشأن الحادث".

يذكر إلى أن إقبال مورادي كان ناشطا في مجال حقوق الإنسان بكردستان إيران، وهو والد معتقل سياسي يقبع في أحد السجون الإيرانية.

المصدر: رووداو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا