مقتل ناشط إيراني شرق محافظة السليمانية العراقية

عثر فجر اليوم الأربعاء على جثة ناشط سياسي من كردستان إيران، عند حدود قضاء بنجوين على بعد نحو مائة كيلومتر عن مدينة السليمانية بكردستان العراق.

ونقلت شبكة روداو الإعلامية عن قائممقام قضاء بنجوين زانا عبد الرحمن، أن "القوات الأمنية عثرت على جثة شخص من كردستان إيران، اسمه إقبال مورادي، في منطقة كَوري بنجوين".

وأشار عبد الرحمن إلى أن "الجثة كانت عليها آثار ثلاث طلقات"، مضيفا أن "القوات الأمنية بدأت بالتحقيقات اللازمة بشأن الحادث".



يذكر إلى أن إقبال مورادي كان ناشطا في مجال حقوق الإنسان بكردستان إيران، وهو والد معتقل سياسي يقبع في أحد السجون الإيرانية.

المصدر: رووداو