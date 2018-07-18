 
مباشر

المعارضة الموريتانية تدعو لإبعاد جنرالات الجيش عن السياسة

أخبار العالم العربي

المعارضة الموريتانية تدعو لإبعاد جنرالات الجيش عن السياسة
Reuters
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj35

طالب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، بإبعاد قادة الجيش عن ممارسة العمل السياسي، معتبرا أن ذلك يهدد أمن البلاد.

وقال المنتدى في بيان صحفي أصدره يوم الثلاثاء، إن النظام الحاكم في موريتانيا "يعمل على تفكيك المجتمع عن طريق إحياء وإذكاء النعرات العرقية والقبلية والشرائحية من أجل إحكام قبضته على البلد".

وحذر منتدى المعارضة السلطة الحاكمة من أن "الزج ببعض جنرالات الجيش في أتون السياسة الحزبية"، مضيفا أن ذلك قد يعرض البلاد لمخاطر لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

واعتبرت المعارضة الموريتانية أن مثل هذه الخطوات هي "مخالفة صارخة للنظم التي تحكم المؤسسة العسكرية والأمنية، وللقوانين المتعلقة بحياد الإدارة أحرى القوات المسلحة".

ودعا البيان الجيش وقوات الأمن إلى التزام الحياد "لخدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن التخندق والاصطفاف".

وأشارت المعارضة إلى أن "إقحام بعض قادة الجيش وقوات الأمن في السياسة يعني تصدير الخلاف والشقاق إلى المؤسسة العسكرية، مما يعني تفكيك هذه المؤسسة التي هي الضامن الوحيد لوحدة البلد وأمنه واستقراره".

المصدر: صحراء ميديا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العراق على صفيح ساخن.. نار الاحتجاجات تحيط بشركات النفط وتنتقل من مدينة لأخرى