الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار في الجولان إنذار كاذب

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أن صافرات الإنذار التي تم إطلاقها في منطقة الجولان (المحتل) نجمت عن إنذار كاذب.

وقبل وقت قليل من ذلك، وردت تقارير إعلامية بأن دوي الصافرات سمع في المنطقة، قرب خط فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية بهضبة الجولان. وجاء ذلك وسط التوتر السائد في المنطقة، مع تهديدات إسرائيلية متكررة موجهة إلى الجيش السوري الذي يخوض حاليا عملياته ضد المسلحين في محافظة القنيطرة على مقربة من خط فض الاشتباك.

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وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة المسيرة فوق الجولان، بعد التحقق من أنها ليست روسية بل سورية.

المصدر: RT + وكالات