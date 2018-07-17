صحيفة "الوطن" السورية: أسطول نقل حلبي لشحن البضائع إلى معبر نصيب

أفادت صحيفة "الوطن" السورية، يوم الثلاثاء، بأن شركات شحن البضائع تتأهب لإعادة تسيير أسطولها البري على خلفية زيادة جرعات الأمل بفتح المعابر البرية مع الأردن والعراق.

وأكد أصحاب شركات شحن بضائع بحلب في تصريح لصحيفة "الوطن" أنهم على أهبة الاستعداد لتسيير قوافلهم إلى الأردن فور فتح معبر نصيب الذي حرر الجيش الجانب السوري أخيرا، بالإضافة إلى التوجه نحو العراق الذي تُبذل الجهود معه من أجل إعادة فتح معبر القائم بأقرب وقت.

وأوضح مالك إحدى شركات شحن البضائع بأن الظرف بات مواتيا لتفعيل الشاحنات بفتح المعابر والطرق الدولية إلى دول الجوار بعد أن كادت الحرب تضع أوزارها، وإثر توقف استمر أكثر من 7 سنوات خسر فيها الاقتصاد السوري عائدات مالية مهمة.

وعقد اتحاد شركات شحن البضائع الدولي ومقره في دمشق ندوة حوارية في غرفة تجارة حلب بحضور وزير النقل علي حمود ومدير عام الجمارك فواز أسعد لتذليل العراقيل التي تحول دون انطلاقة حيوية واعدة.

أسطول نقل حلبي لشحن البضائع إلى معبر نصيب

جريدة الوطنhttps://t.co/OaL34wEPGrhttps://t.co/OaL34wEPGr — جريدة الوطن (@AlwatanSy) 17 июля 2018 г.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية