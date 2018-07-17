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بالفيديو.. مقطع مستفز لمنشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى يثير غضبا في مصر

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. مقطع مستفز لمنشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى يثير غضبا في مصر
Youtube
صورة من غناء المنشد للفاتحة
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشد يرتدي الزي الأزهري اعتلى منبرا، وراح يتلو سورة الفاتحة بلحن غنائي على "الطبلة".

وظهر المنشد في الفيديو مع بعض الأشخاص يتمايلون ويرقصون على إيقاع غنائه، مما أثار غضب جموع المصريين، حيث اعتبروه ابتذالا لآيات القرآن الكريم.

وعلق المنشد الديني المصري الشيخ محمود ياسين التهامي، قائلا: "هناك تفنن في الابتذال، وما يحدث عبارة عن أمراض نفسية، من يريد الشهرة يقوم بعمل أي شيء الآن."

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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