رويترز: رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان في حالة حرجة بالمستشفى

قال مصدران مقربان من أسرة رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، يوم الاثنين، إنه يرقد بالمستشفى ما بين الحياة والموت.

وذكر المصدران أن عنان (70 عاما) نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري بضاحية المعادي في القاهرة يوم السبت بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

وقال أحد المصدرين لرويترز "إنه في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة.

وأفاد المصدران بأن عنان كان محتجزا في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة منذ شهرين تقريبا حيث نقل إلى المستشفى العسكري، وأضافا أن حالته الصحية كادت تتحسن لولا انتكاسة مفاجئة ألمت به.

وذكرا أن أسرة عنان زارته آخر مرة قبل نحو أسبوع وقالت إنه كان بصحة جيدة.

وأشارت وكالة رويترز إلى أنه لم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي.

وأُلقي القبض على عنان في شهر يناير بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة، وكان يُنظر إليه باعتباره المنافس الرئيسي للسيسي، ووجهت له تهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة، حيث قال الجيش المصري إن ذلك مخالف للقانون العسكري.

المصدر: رويترز