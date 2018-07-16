بالصور.. طائرات فلسطينية حارقة بأشكال جديدة في قطاع غزة

طور نشطاء فلسطينيون شكلا جديدا من أشكال المقاومة باستعمال الطائرات التي تستطيع الطيران لمسافات بعيدة وإشعال النيران في مساحات شاسعة في مستوطنات غلاف غزة.

ويهدف النشطاء إلى توسيع رقعة المساحات الحارقة ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.

ونشأت فكرة الطائرات الورقية والبالونات الحرارية كواحدة من الأدوات التي تزامنت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار حيث طورت بواسطة ألعاب الأطفال البلاستيكية والتي ستستخدم لأغراض السباحة ومسابح الأطفال.

الطائرة هذه ليست بلعبة

هي طائرة من طراز جديد تدخل سلاح الحرب الجوي الغزي..

هنا #غزةpic.twitter.com/SelzochDKt — ✳️فضل ⚓ fadel (@cooptan78f____3) 16 июля 2018 г.

المصدر: معا