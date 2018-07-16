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بالصور.. طائرات فلسطينية حارقة بأشكال جديدة في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

بالصور.. طائرات فلسطينية حارقة بأشكال جديدة في قطاع غزة
Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
غزة
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طور نشطاء فلسطينيون شكلا جديدا من أشكال المقاومة باستعمال الطائرات التي تستطيع الطيران لمسافات بعيدة وإشعال النيران في مساحات شاسعة في مستوطنات غلاف غزة.

ويهدف النشطاء إلى توسيع رقعة المساحات الحارقة ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.

ونشأت فكرة الطائرات الورقية والبالونات الحرارية كواحدة من الأدوات التي تزامنت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار حيث طورت بواسطة ألعاب الأطفال البلاستيكية والتي ستستخدم لأغراض السباحة ومسابح الأطفال.

المصدر: معا

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