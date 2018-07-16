العراق.. العشرات يتظاهرون ويقطعون شارعا وسط كربلاء

تظاهر العشرات من المواطنين، الاثنين، وسط كربلاء وأقدموا على قطع شارع رئيسي وسط المحافظة.

وقال موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن العشرات من المواطنين تظاهروا، عصر الاثنين، وسط محافظة كربلاء للتعبير عن سخطهم بسبب سوء الخدمات والنقص في تجهيز الطاقة الكهربائية.

وشهدت كربلاء منذ ليلة الأحد - الاثنين خروج المئات من المواطنين ومن مختلف الشرائح للمطالبة بتوفير أبسط الخدمات التي وصفوها بحقهم المشروع.

وتحدث المتظاهرون عن فشل الأحزاب السياسية الحاكمة في تقديم أي خدمات للمواطن خلال الخمسة عشر عاما المنصرمة، الأمر الذي دفعهم للخروج بعد الوعود التي سموها بالكاذبة.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بأن وزير الداخلية قاسم الأعرجي وصل إلى محافظة كربلاء على رأس قوة كبيرة.

وأضاف أن الأعرجي عقد اجتماعا في قيادة الشرطة لبحث الأوضاع الأمنية بالمحافظة والتظاهرات التي تشهدها كربلاء.

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ودعا وزير الداخلية المحتجين في عدة محافظات عراقية إلى الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتعاطي مع مطالبهم.

وقبل تجدد الاحتجاجات اليوم الاثنين، صادق مجلس محافظة كربلاء، الأحد، على مطالب المتظاهرين، فيما هدد بفصل محطة الخيرات الكهربائية عن المنظومة الوطنية في حال عدم تجهيز المحافظة بـ 650 ميغا واط.

وصرح عضو المجلس ناصر الخزعلي بأن مجلس محافظة كربلاء عقد جلسة طارئة، لمناقشة مطالب المتظاهرين وصادق عليها.

وأضاف الخزعلي أن المجلس اتخذ قرارا بتعيين 60% من مواطني المحافظة بمصفاة كربلاء، مهددا بأن الحكومة المحلية في المحافظة ستقوم بفصل محطة الخيرات الكهربائية عن المنظومة الوطنية إذا ما تم تزويد المحافظة بـ 650 ميغا واط.

وتشهد معظم المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرات غاضبة تطالب بتحسين الواقع الخدمي لاسيما فيما يخص الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، فضلا عن توفير فرص عمل.

المصدر: وسائل إعلام عراقية