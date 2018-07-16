تعزيزات عسكرية لتأمين السجون جنوب العراق

ذكرت صحيفة خليجية، يوم الاثنين، أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى جنوب العراق لحماية السجون، مشيرة إلى أن ذلك جاء تحسبا لاقتحامها من قبل متظاهرين غاضبين.

وقال موقع "السومرية نيوز" نقلا عن "العربي الجديد" إن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت مؤخرا لحماية السجون التي تتركز غالبا في المحافظات الجنوبية، بعد مخاوف من اقتحامها من قبل المتظاهرين الغاضبين.

وأفاد بأن هناك خطرا كبيرا يكمن في السجون بالمحافظات الجنوبية التي تشهد احتجاجات وتظاهرات واسعة.

وأضافت الصحيفة أن أمن السجون في خطر، وقد يقدم المتظاهرون على اقتحامها وإطلاق السجناء، ما قد يتسبب بحالة فوضى خطيرة.

وأكدت أن التعزيزات الكبيرة تركزت على السجنين المركزيين في البصرة وذي قار، فضلا عن تأمين السجون الأخرى في بقية المحافظات.

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات أعمال شغب واعتداءات أدت إلى سقوط قتلى وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.

المصدر: موقع "السومرية نيوز"