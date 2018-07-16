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مقتل مراسل تلفزيون سوري في معارك بجنوب البلاد (صورة)

أخبار العالم العربي

مقتل مراسل تلفزيون سوري في معارك بجنوب البلاد (صورة)
Reuters / Ali Hashisho
صحافيون أثناء تغطيتهم أحداث سابقة في سوريا - أرشيف -
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أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، بأن مراسل "قناة سما" مصطفى سلامة، قتل أثناء وجوده مع القوات السورية بالاشتباكات على جبهة بلدة مسحرة في ريف القنيطرة.

وقالت قناة "سما" الفضائية السورية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مراسلها مصطفى سلامة قتل أثناء تغطيته تقدم الجيش العربي السوري على جبهة القنيطرة.

وأضافت أن مصطفى سلامة لقي مصرعه نتيجة استهداف المسلحين منطقة وجوده في تل مسحرة بمحافظة القنيطرة بشكل مباشر.

المصدر: قناة "سما" السورية

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