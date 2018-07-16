مقتل مراسل تلفزيون سوري في معارك بجنوب البلاد (صورة)

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، بأن مراسل "قناة سما" مصطفى سلامة، قتل أثناء وجوده مع القوات السورية بالاشتباكات على جبهة بلدة مسحرة في ريف القنيطرة.

وقالت قناة "سما" الفضائية السورية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مراسلها مصطفى سلامة قتل أثناء تغطيته تقدم الجيش العربي السوري على جبهة القنيطرة.

وأضافت أن مصطفى سلامة لقي مصرعه نتيجة استهداف المسلحين منطقة وجوده في تل مسحرة بمحافظة القنيطرة بشكل مباشر.

استشهاد الزميل #مصطفى_سلامة مراسل قناة سما أثناء تغطيته تقدم الجيش العربي السوري بقذيفة هاون أطلقها المسلحون في مسحرة بالقنيطرة

لروحك السلام ولأهلك الصبر والسلوان.. pic.twitter.com/a1aWQLLXEA — Fotoun Abbassi (@Fotoun_Abbassi) 16 июля 2018 г.

مقتل مراسل قناة سما "مصطفى سلامة" أثناء وجوده مع قوات النظام بالاشتباكات على جبهة بلدة مسحرة في ريف #القنيطرةpic.twitter.com/KroOykAaY1 — ™ Omar Alhariri (@Omar_Hariri_Dr) 16 июля 2018 г.

المصدر: قناة "سما" السورية