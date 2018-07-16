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العراق.. توقيف الغراوي على ذمة التحقيق بقضية سقوط الموصل

أخبار العالم العربي

العراق.. توقيف الغراوي على ذمة التحقيق بقضية سقوط الموصل
Reuters / Ari Jalal
الموصل - أرشيف -
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كشف مصدر مطلع عن توقيف قائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي على ذمة التحقيق بشأن قضية سقوط الموصل، بحسب ما أفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي يوم الاثنين.

وقال المصدر إنه تم توقيف مهدي الغراوي على ذمة التحقيق بشأن قضية سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" في 2014.

وكانت وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش، تناقلتها وسائل الاعلام العام الماضي، تفيد بصدور حكم بالإعدام رميا بالرصاص بحق الغراوي الذي كان يشغل منصب قائد عمليات نينوى إبان سيطرة "داعش" على المحافظة.

كما نص الحكم على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للمتضررين من الجريمة، بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر".

المصدر: موقع "السومرية نيوز"

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