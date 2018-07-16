مصر تنتهي من شق طريق ضخمة تربط ما بين 7 محافظات (صور)

أعلنت وزارة النقل المصرية عن انتهاء أطول طريق دائرية في أفريقيا والشرق الأوسط وهو الإقليمي الدائري والذي يبلغ طوله 400 كيلومتر، يربط 7 محافظات فيما بينها.

وتعاونت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، مع وزارة النقل في تنفيذ الطريق، التي تربط المحافظات في الوجهين البحري والقبلي بالدائري القديم ومحافظة القاهرة، ومن المخطط أن يدخل ضمن الافتتاحات الرئاسية المقبلة.

ونفذت القوات المسلحة المصرية، القوسين الشرقي والجنوبي للطريق في 18 شهرا بدلا من 24.

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وقال رئيس هيئة الطرق والكباري والنقل البري في مصر اللواء عادل ترك، إن الإقليمي الدائري هو درة الطرق المصرية حيث يربط شبكة الطرق السريعة بين المحافظات بمداخل القاهرة الكبرى الرئيسية.

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وأوضح أن هذه الطريق إنجاز جديد لمصر حيث سيرفع من تصنيف مصر على مستوى العالم من حيث شبكة الطرق الحديثة والمنفذة طبقا للمواصفات العالمية.

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وأشار إلى أن الدائرى الإقليمي يربط محافظات الدلتا والوجه القبلي بالدائري القديم من خلال 11طريقا أهمها الإسماعيلية/القاهرة والذي يبعد عن القاهرة بنحو 41 كيلو مترا وتقاطع السويس/القاهرة ويربط طريق أسيوط الشرقي والغربي والفيوم والواحات وإسكندرية الزراعي والصحراوي وتبلغ العمال الصناعية بالطريق بنحو 114عملا صناعيا منها 50كوبريا و64 نفقا.

المصدر: المصري اليوم