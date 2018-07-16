العبادي يصدر أمرا بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية في العراق

أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوم الاثنين، أمرا ديوانيا بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية مستحقي الترقية لجدول يوليو.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر أمرا ديوانيا بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية مستحقي الترقية لجدول يوليو 2018.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أصدرفي 8 يناير 2018، أمرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية في جدول 9 يناير 2018.

من ناحية أخرى، وبعد تمدد التظاهرات في عدة مناطق بالعراق، وجه العبادي دعوة إلى القوات الأمنية التي حققت النصر والأمن بوحدتها إلى المساهمة في دعم حملة البناء والإعمار.

وقال العبادي في تصريحات للتلفزيون العراقي الرسمي "من حق الشعب أن يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات ومن واجبنا تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسيئين".

كما صرح القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارة قام بها إلى المقر العام لـ"هيئة الحشد الشعبي" بأن القوات لم تقاتل عصابة "داعش" التي احتلت المدن وهددت كل العراق إلا من أجل دفع الضرر عن الشعب وتوفير حياة آمنة مستقرة وخدمات تليق بجميع العراقيين.

من المهم التذكير أن معظم المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق تشهد تظاهرات غاضبة تطالب بتحسين الواقع الخدمي لاسيما فيما يخص الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، فضلا عن توفير فرص عمل.

المصدر: وكالات + "السومرية نيوز"