الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في منطقة عسقلان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن صافرات الإنذار دوت في منطقة هوف عسقلان بجنوب البلاد.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه يتم الآن تحديد أسباب الإنذار.



ويوم السبت، أطلق مقاتلون فلسطينيون نحو200 صاروخ وقذيفة على جنوب إسرائيل من قطاع غزة، ردا على قصف سلاح الجو الإسرائيلي لأراضيهم، وذلك قبل إعلانهم التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

إسرائيل تقصف موقعين في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه ضربات إلى موقعين لحركة "حماس" في شمال غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه وجه الضربات إلى مصدر إطلاق البالونات. ولم ترد بعد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو مصابين.

من جهة أخرى، أفادت وكالة "معا" نقلا عن شهود عيان بأن دوي انفجار سمع قرب مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية شرق بيت حانون. وأشارت إلى أن الغارات تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

نتنياهو: تبادل الضربات مع حماس لم ينته

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لمدينة سديروت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، اليوم الاثنين إن "تبادل الضربات" مع حماس لم ينته، إنه "لا ينتهي بضربة واحدة".

وأضاف: "لا يوجد بالنسبة إلينا وقف لإطلاق النار، يستثني الطائرات الورقية والبالونات الحارقة". واعتبر أن "محاربة الإرهاب بالقوة" لم تنته بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه كانت أول زيارة لنتنياهو إلى سديروت القريبة من الحدود مع غزة منذ بدء الفلسطينيين إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.

المصدر: وكالات