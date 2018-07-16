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مؤتمر صحفي مشترك لبوتين وترامب عقب قمتهما في هلسنكي

مبعوث الرئيس الروسي إلى دمشق يتحدث من هلسنكي عن تطابق في المواقف بين روسيا وأمريكا بخصوص سوريا

أخبار العالم العربي

مبعوث الرئيس الروسي إلى دمشق يتحدث من هلسنكي عن تطابق في المواقف بين روسيا وأمريكا بخصوص سوريا
Sputnik MIKHAIL VOSKRESENSKY
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف
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أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، على هامش قمة الرئيسين بوتين وترامب في هلسنكي، تطابق أهداف روسيا والولايات المتحدة فيما يخص التسوية السياسية في سوريا.

وقال لافرينتييف للصحفيين إن "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا هو استقرار الوضع ووقف العمليات القتالية وترتيب العملية السياسية، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا الآن"، وأضاف، ردا على سؤال حول موقف الجانب الأمريكي بهذا الخصوص: "من حيث المبدأ تتطابق أهدافنا هنا".

وأوضح أن "الهدف هو تسوية النزاع بطرق سياسية، وأن تطابق هذه الأهداف تم التأكيد عليه أكثر من مرة".

يتبع..

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