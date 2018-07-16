عون يؤكد أهمية الاتفاق النووي الإيراني ويعتبره ركنا أساسيا لاستقرار المنطقة

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أسفه لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان يعتبره لبنان "ركنا أساسيا لاستقرار المنطقة وجعلها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".

كما رحب عون خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الإيراني، حسين أنصاري، بالتزام الدول الأخرى بالاستمرار فيه، نظرا للتداعيات السلبية التي تترتب على إلغائه على صعيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوّه عون بالجهود، التي تبذلها إيران للمساعدة في إنهاء الأزمة السورية، لافتا إلى أن من شأن تحقيق هذا الأمر تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

ونقل أنصاري رسالة من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للرئيس اللبناني، ميشال عون، تناولت التطورات الأخيرة المتصلة بالاتفاق النووي.

ولفت الرئيس الإيراني في رسالته إلى الصداقة التي تربط البلدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، و"التركيز على العلاقات الأخوية مع لبنان الشقيق".

المصدر: وكالات