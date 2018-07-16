تشديد أمني في بغداد خشية انتقال الاحتجاجات

فرضت السلطات الأمنية العراقية، منذ مساء الأحد، إجراءات أمنية في بغداد، وكثفت من انتشار رجال الأمن ونصبت السيطرات المؤقتة المعروفة بالعراق باسم (المرابطة)، خشية نقل احتجاجات الجنوب

وشوهد انتشار كثيف لرجال الأمن وقوات مكافحة الشغب بالقُرب من ساحة التحرير وسط بغداد، والتي تعتبر عنواناً أساسياً لكل التظاهرات التي خرجت ضد الحكومات العراقية التي أعقبت نظام صدام حسين عام 2003.

وبحسب مصدر أمني تحدث لـRT فإن "الأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق دخلت أقصى حالات الإنذار، خشية أن تشهد محافظات ومدن أخرى ذات الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الجنوبية، خاصة ما حدث في البصرة".

وأضاف المصدر "من المتوقع أن تخرج تظاهرات خلال اليومين المقبلين في بغداد، ومن ضمن خططنا حمايتها والعمل على اعتقال الذين يثيرون الفوضى ويعتدون على المؤسسات العامة".

ورصد مراسل RT عمليات تدقيق على المركبات ومن فيها، بالإضافة إلى زيادة عناصر الأمن عند نقاط التفتيش المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

المصدر: RT