كيف تجهز مصر ملحقيها العسكريين قبل توجههم للخدمة في الخارج؟

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، بالملحقين العسكريين المصريين المرشحين للعمل في مكاتب وزارة الدفاع بالخارج لتأهيلهم قبل استلام وظائفهم الجديدة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية أطلع العسكريين على طبيعة المهام والأعباء الملقاة على عاتق كل من يمثل الدولة المصرية والمجتمع المصري بالخارج، أيا كانت الجهة التي ينتمي لها في الحكومة.

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وأعرب وزير الخارجية عن امتنانه للتعاون والتنسيق الكامل القائم بين وزارتي الخارجية والدفاع في إعداد مثل تلك الدورات التدريبية الهامة، سواء للملحقين العسكريين أو الدبلوماسيين.

وأشار أبو زيد، إلى أن الوزير شكرى تناول في كلمته الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات المرتبطة بها، ومواقف مصر تجاهها، فضلا عن مسؤولية من يمثل مصر بالخارج في نقل صورة حقيقية لطبيعة الأوضاع في مصر.

المصدر: "وكالات"