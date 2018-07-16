 
مباشر

كيف تجهز مصر ملحقيها العسكريين قبل توجههم للخدمة في الخارج؟

أخبار العالم العربي

كيف تجهز مصر ملحقيها العسكريين قبل توجههم للخدمة في الخارج؟
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kiro

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، بالملحقين العسكريين المصريين المرشحين للعمل في مكاتب وزارة الدفاع بالخارج لتأهيلهم قبل استلام وظائفهم الجديدة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية أطلع العسكريين على طبيعة المهام والأعباء الملقاة على عاتق كل من يمثل الدولة المصرية والمجتمع المصري بالخارج، أيا كانت الجهة التي ينتمي لها في الحكومة.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير الخارجية المصري: لا حلول عسكرية لأزمتي سوريا وليبيا

وأعرب وزير الخارجية عن امتنانه للتعاون والتنسيق الكامل القائم بين وزارتي الخارجية والدفاع في إعداد مثل تلك الدورات التدريبية الهامة، سواء للملحقين العسكريين أو الدبلوماسيين.

وأشار أبو زيد، إلى أن الوزير شكرى تناول في كلمته الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات المرتبطة بها، ومواقف مصر تجاهها، فضلا عن مسؤولية من يمثل مصر بالخارج في نقل صورة حقيقية لطبيعة الأوضاع في مصر.

المصدر: "وكالات"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب النفط.. خلاف دولي يشعل منظمة أوبك!