ملياردير أمريكي يصف منقذا بريطانيا لفتية الكهف بـ"البيدوفيل"

هاجم الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الغطاس البريطاني الذي انتقد خطته لإنقاذ الأطفال من كهف غمرته المياه في تايلاند، ووصفه بـ"البيدوفيل"، الشاذ جنسيا.

بدأت هذه الحرب الكلامية بين الرجلين بعد أن اقترح الملياردير الأمريكي ماسك فكرة لإنقاذ الأطفال العالقين في الكهف، الذي غمرته المياه في تايلاند، بواسطة غواصة صغيرة يمكن أن يقدمها المصنع العائد لماسك.

اعتبر الغواص البريطاني، الذي شارك في عمليات الإنقاذ، هذه الفكرة بـ"الترويج والدعاية الإعلامية"، داعيا باستهزاء إلى "نقل هذه الغواصة إلى مكان أعمق".

لم يترك الملياردير ماسك، انتقاد فكرته من قبل الغواص البريطاني تمر دون رد، حيث كتب على صفحته في موقع "تويتر"، أنه لم ير الغواص البريطاني، الذي انتقد فكرته في مكان الحادث، ووصفه بـ "البيدوفيل"، أي الشخص الشاذ جنسيا الذي يمارس اللواط مع الأطفال!.

ويرأس رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، شركتي التكنولوجيا الفائقة "سبيس إكس" و"تسلا".

المصدر: وكالات