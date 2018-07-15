لوبان تدعو إلى وقف منح التأشيرات للجزائريين

دعت زعيمة تيار اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان السلطات إلى تجميد عملية منح التأشيرات للجزائريين بهدف الضغط على السلطات الجزائرية واجبارها على استقبال إسلامي جزائري متطرّف مطرود.

وقالت لوبان في حوار لها مع قناة CNEWS الفرنسية: "نحن نمنح الجزائريين آلاف التأشيرات كلّ سنة، كما أنّ هنالك تحويلات مالية (نحو الجزائر). إذا رفضوا استقبال أحد رعاياهم الجهاديين، فعلينا أن نوقف إصدار التأشيرات أو نجمّد التحويلات المالية التي يجريها أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا".

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الفرنسية اتخذت قرار طرد الإسلامي الجزائري المتطرّف، جمال بغال، الذي يعتبر العقل المدبّر للعديد من الهجمات الإرهابية في فرنسا، حيث من المتوقع أن يغادر السجن بتاريخ 16 يوليو.

وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنّ الجزائر أبدت موافقتها على استقبال بغال، إلا أن التأكيد الرسمي من الجانب الجزائري يبقى غائبا.

المصدر: algeriemondeinfos + لوموند