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الكويت.. اجتماع حكومي نيابي الثلاثاء لمناقشة أحداث العراق

أخبار العالم العربي

الكويت.. اجتماع حكومي نيابي الثلاثاء لمناقشة أحداث العراق
@MarzouqAlghanim
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن عقد اجتماع في مجلس الأمة بين النواب والحكومة يوم الثلاثاء لمناقشة طلب نيابي حول مدى الاستعدادات لكافة الاحتمالات بشأن الأحداث في العراق

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة يوم الأحد، إنه بناء على طلب مجموعة من النواب بشأن مناقشة آخر التطورات في العراق، تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح واتفقت معه على عقد اجتماع.

وأضاف أن الاجتماع سيعقد في مكتب المجلس الساعة 11 ظهر الثلاثاء، والدعوة متاحة لجميع النواب للاطلاع على الإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه.

وبين أنه سيحضر الاجتماع إضافة إلى الشيخ صباح الخالد الوزراء المعنيين ومنهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، للرد على استفسارات النواب ومعرفة آخر التطورات المتعلقة بالأحداث قرب الحدود الكويتية العراقية.

وتشهد محافظات عراقية تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، حيث قام المتظاهرون باقتحام مبان حكومية إضافة إلى قيامهم بحرق مقار أحزاب سياسية في المحافظة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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