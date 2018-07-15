الكويت.. اجتماع حكومي نيابي الثلاثاء لمناقشة أحداث العراق

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن عقد اجتماع في مجلس الأمة بين النواب والحكومة يوم الثلاثاء لمناقشة طلب نيابي حول مدى الاستعدادات لكافة الاحتمالات بشأن الأحداث في العراق

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة يوم الأحد، إنه بناء على طلب مجموعة من النواب بشأن مناقشة آخر التطورات في العراق، تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح واتفقت معه على عقد اجتماع.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : بناء على طلب من مجموعة من النواب للاطلاع على آخر التطورات فيما يحدث في العراق تحدثت اليوم مع الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة واتفقت معه على عقد اجتماع لمكتب المجلس بهذا الشأن pic.twitter.com/ILx70KqKMj — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) 15 июля 2018 г.

وأضاف أن الاجتماع سيعقد في مكتب المجلس الساعة 11 ظهر الثلاثاء، والدعوة متاحة لجميع النواب للاطلاع على الإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه.

مرزوق الغانم : سوف يكون اجتماعنا يوم الثلاثاء الساعة ١١ في مكتب المجلس والدعوة موجهة لكافة النواب للحضور لنستمع لشرح من الأخوة المعنيين من الجانب الحكومي والاجابة على استفسارات النواب — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) 15 июля 2018 г.

وبين أنه سيحضر الاجتماع إضافة إلى الشيخ صباح الخالد الوزراء المعنيين ومنهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، للرد على استفسارات النواب ومعرفة آخر التطورات المتعلقة بالأحداث قرب الحدود الكويتية العراقية.

مرزوق الغانم : الدعوة مفتوحة لكل النواب لحضور الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة والوزراء المعنيين بمن فيهم وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للإجابة على استفسارات النواب بشأن التطورات بخصوص الأحداث في العراق واستعدادات الكويت لمواجهة كافة الاحتمالات — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) 15 июля 2018 г.

وتشهد محافظات عراقية تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، حيث قام المتظاهرون باقتحام مبان حكومية إضافة إلى قيامهم بحرق مقار أحزاب سياسية في المحافظة.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: اجتماع نيابي حكومي في مكتب المجلس الثلاثاء لبحث تداعيات الأوضاع في العراق pic.twitter.com/aXrUNRl46b — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) 15 июля 2018 г.

المصدر: وكالات